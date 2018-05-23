Представители СК и отряда Liza Alert расскажут в прямом эфире на RZN.info о поиске пропавших детей

Представители Следственного комитета и отряда Liza Alert расскажут в прямом эфире на RZN.info о поиске пропавших детей.
Накануне Дня пропавших детей, который отмечают 25 мая, мы хотим поговорить о том, как поступать родителям, если они считают, что с их детьми произошло что-то плохое, дать четкую схему, что делать и к кому обращаться.
Об этом расскажут старший помощник руководителя Следственного комитета по Рязанской области Анжелика Евдокимова и региональный представитель добровольного поисково-спасательного отряда Liza Alert Каролина Соколова.
Трансляция начнется в четверг, 24 мая, в 20:00, во «