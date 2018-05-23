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15:07, 23 мая 2018 256
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Морозов потерял четыре позиции в медиарейтинге сенаторов

Морозов потерял четыре позиции в медиарейтинге сенаторов

По итогам апреля сенатор от Рязанской области Игорь Морозов опустился на одиннадцатое место в медиарейтинге. Результаты исследования опубликовала «Медиалогия». За месяц он потерял четыре строчки в списке.

Второй представитель региона в Совфеде Олег Ковалев вновь оказался вне рейтинга.

Лидерство в списке сохранила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На второй и третьей строчках остались Алексей Пушков из Пермского края и Константин Косачев из Марий Эл.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 44,7 тысяч СМИ.


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