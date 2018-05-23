Клепиковские школьники и студенты пробежали эстафету в противогазах

Клепиковские школьники и студенты технологического техникума пробежали эстафету в противогазах на военно-спортивных сборах, сообщило издательство «
Участники стреляли, разбирали и собирали автомат, соревновались в строевой подготовке, отжимались и подтягивались. Также ребята продемонстрировали свои теоритические знания.
В итоге самым метким стрелком стал Александр Буторов (Тумская школа №46). Быстрее всех разобрал и собрал автомат Иван Казаков (Тумская школа №46). В силовой подготовке победу одержал Евгений Михалов (Клепиковская школа №1).
Фото издательства «Пресса»