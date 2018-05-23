Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:18, 23 мая 2018 344
 0    0

Клепиковские школьники и студенты пробежали эстафету в противогазах

Клепиковские школьники и студенты пробежали эстафету в противогазах

Фото: Издательство «Пресса»

Клепиковские школьники и студенты технологического техникума пробежали эстафету в противогазах на военно-спортивных сборах, сообщило издательство «Пресса».

Участники стреляли, разбирали и собирали автомат, соревновались в строевой подготовке, отжимались и подтягивались. Также ребята продемонстрировали свои теоритические знания.

В итоге самым метким стрелком стал Александр Буторов (Тумская школа №46). Быстрее всех разобрал и собрал автомат Иван Казаков (Тумская школа №46). В силовой подготовке победу одержал Евгений Михалов (Клепиковская школа №1).

Фото издательства «Пресса»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:51, 23 мая 2018
Рязанец пролетел над Кавказским хребтом на воздушном шаре
21:18, 23 мая 2018
Клепиковские школьники и студенты пробежали эстафету в противогазах
20:01, 23 мая 2018
Почти пять тысяч рязанцев напишут ЕГЭ в 2018 году
18:29, 23 мая 2018
Рыбновскую администрацию оштрафовали за разрешение на строительство в охранной зоне музея-заповедника Есенина
17:21, 23 мая 2018
Онлайн без регистрации. Михайловский суд потребовал заблокировать сайт с проститутками
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
О мультфильмах. Как развлечь ребенка и хорошо провести с ним время

О мультфильмах. Как развлечь ребенка и хорошо провести с ним время

Найти фильм для семейного просмотра всегда можно в онлайн-кинотеатре Ivi.ru.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:55, 10 мая 2018 30 020
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
21:51, 11 мая 2018 25 092
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 462
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
11:18, 14 мая 2018 21 489
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
19:54, 22 мая 2018 20 070
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
Все новости
Форум