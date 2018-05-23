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12:44, 23 мая 2018 311
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Карабасов отчитался о доходах

Карабасов отчитался о доходах

И.о. мэра Сергей Карабасов отчитался о доходах. Декларацию опубликовали на сайте горадминистрации.

За 2017 год Карабасов заработал 1 миллион 836 тысяч 83 рубля и 11 копеек. Его годовой доход вырос на 300 тысяч. Кроме того, чиновник задекларировал треть квартиры (111,7 кв.м.) и нежилое помещение (72,5 кв. м). В пользовании у него также появилась квартира (70 кв. м.).

Супруга Карабасова за 2017 год заработала 720 тысяч. У нее во владении находится автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado 2016 года выпуска.


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