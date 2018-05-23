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20:52, 23 мая 2018 138
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Госсекретарь США пообещал ввести новые санкции против России

Госсекретарь США пообещал ввести новые санкции против России

Фото: Pixabay.com

США собираются ввести новые санкции против России. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

«Знаю, что существенные санкции были введены в рамках CAATSA. И знаю, что намного больше находится на очереди», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Под аббревиатурой CAATSA скрывается закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Его летом 2017 года подписал президент США Дональд Трамп. Документ ввел различные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР.


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