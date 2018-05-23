Городок для приемных семей «Ключ» передадут в собственность региона. К такому решению пришли на совещании, которое провел вице-губернатор Игорь Греков 22 мая.
Присутствующие на встрече обсудили все возможные вариантов передачи имущественного комплекса городка на региональный уровень.
Греков поручил руководителям профильных министерств подготовить необходимые изменения в устав Фонда соцподдержки населения Рязанской области, определить сроки проведения процедур, а также проработать вопрос бюджетного финансирования долгосрочной программы содержания имущества городка «Ключ» после перехода его в собственность региона.
Для дальнейшего взаимодействия с представителями благотворительного фонда сформировали межведомственную рабочую группу под руководством зампреда правительства Ларисы Крохалевой, в состав которой вошли министр образования Ольга Щетинкина, министр труда и соцзащиты Валерий Емец, министр имущественных и земельных отношений региона Михаил Майоров.
Напомним,