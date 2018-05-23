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11:58, 23 мая 2018 429
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Для рязанцев снова проведут день бесплатной юрпомощи. Расписание

Для рязанцев снова проведут день бесплатной юрпомощи. Расписание

В пятницу, 25 мая, в Рязани снова проведут день бесплатной юридической помощи. Граждан будут консультировать в течение всего рабочего дня на базе общественных приемных и центров бесплатной юридической помощи регионального отделения Ассоциации юристов России.

График специалистов, принимающих в библиотеке имени Горького:

  • с 9:00 до 11:00 — представители ассоциации «Нотариальная палата Рязанской области», УФССП, УМВД;
  • с 11:00 до 13:00 — представители адвокатской палаты, министерства труда и соцзащиты;
  • с 13:00 до 15:00 — представители управления Росреестра, ООО «Рязанский НИЦ судебной экспертизы», Федеральной кадастровой палаты Росреестра, «Центра государственной кадастровой оценки»;
  • с 14:00 до 16:00 — представители автономной некоммерческой организации альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права»;
  • с 15:00 до 17:00 — представители прокуратуры, Госинспекции труд;
  • с 17:00 до 18:00 — курсанты и студенты Академии ФСИН, РГУ имени Есенина, Рязанского филиала Московского университета МВД.

График специалистов, принимающих в Скопинском райсуде:

  • с 8:00 до 9:00 — помощник председателя Скопинского райсуда;
  • с 9:00 до 10:00 — помощник судьи Скопинского райсуда;
  • с 10:00 до 11:00 — адвокат Скопинской коллегии адвокатов №2;
  • с 11:00 до 12:00 — помощник судьи Скопинского райсуда;
  • с 12:00 до 13:00 — адвокат Адвокатского кабинета;
  • с 13:00 до 14:00 — помощник судьи Скопинского райсуда;
  • с 14:00 до 15:00 — помощник судьи Скопинского райсуда;
  • с 15:00 до 15:45 — помощник судьи Скопинского райсуда.

Для получения консультации необходимо взять с собой паспорт и документы, касающиеся проблемы.


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