Для рязанцев снова проведут день бесплатной юрпомощи. Расписание

В пятницу, 25 мая, в Рязани снова проведут день бесплатной юридической помощи. Граждан будут консультировать в течение всего рабочего дня на базе общественных приемных и центров бесплатной юридической помощи регионального отделения Ассоциации юристов России.
График специалистов, принимающих в библиотеке имени Горького:
- с 9:00 до 11:00 — представители ассоциации «Нотариальная палата Рязанской области», УФССП, УМВД;
- с 11:00 до 13:00 — представители адвокатской палаты, министерства труда и соцзащиты;
- с 13:00 до 15:00 — представители управления Росреестра, ООО «Рязанский НИЦ судебной экспертизы», Федеральной кадастровой палаты Росреестра, «Центра государственной кадастровой оценки»;
- с 14:00 до 16:00 — представители автономной некоммерческой организации альтернативного разрешения споров «Рязанский центр медиации и права»;
- с 15:00 до 17:00 — представители прокуратуры, Госинспекции труд;
- с 17:00 до 18:00 — курсанты и студенты Академии ФСИН, РГУ имени Есенина, Рязанского филиала Московского университета МВД.
График специалистов, принимающих в Скопинском райсуде:
- с 8:00 до 9:00 — помощник председателя Скопинского райсуда;
- с 9:00 до 10:00 — помощник судьи Скопинского райсуда;
- с 10:00 до 11:00 — адвокат Скопинской коллегии адвокатов №2;
- с 11:00 до 12:00 — помощник судьи Скопинского райсуда;
- с 12:00 до 13:00 — адвокат Адвокатского кабинета;
- с 13:00 до 14:00 — помощник судьи Скопинского райсуда;
- с 14:00 до 15:00 — помощник судьи Скопинского райсуда;
- с 15:00 до 15:45 — помощник судьи Скопинского райсуда.
Для получения консультации необходимо взять с собой паспорт и документы, касающиеся проблемы.