«Цепочка добра». Рязанские волонтеры рассказали о поисках 79-летнего пенсионера

Волонтеры поисково-спасательного отряда «
К добровольцам во вторник, 22 мая, обратилась супруга мужчины. Она рассказала, что Демьянов
«Один не гулял, неместный. Дорогу назад может не найти», — такие сведения получили добровольцы.
Они распечатали ориентировки и поехали в касимовскую деревню Темгенево, где пропал пожилой мужчина. Звонки в больницы не дали результатов.
Похожего мужчину видели идущим к деревне Поповка. Волонтеры приготовили дрон для «облета» полей.
«Но вот с боку от проселочной дороги что-то виднеется. Да… это дедушка, его видит экипаж, со слезами радости на глазах ребята бегут, просто летят проверять не ошиблись ли они. Следующий звонок в полицию и скорую, радость уже никто не сдерживает, в трубках звенит: „Найден. Жив!“, — рассказал один из добровольцев. — Дедушка жив, дедушка найден, ссадины и покусы комаров заживут».
По его словам, участникам поисковой операции повезло.
«Наша цепочка добра затронула многих людей: это и волонтеры, и полиция, и сотрудники скорой помощи и других медучреждений, и замечательные всегда доброжелательные и переживающие сотрудники Бюро Несчастных Случаев, и все соседи пропавшего и благодаря внимательности неизвестного нам водителя», — заключил он.
Стоит отметить, что в пятницу, 25 мая, волонтеры «Liza Alert Рязань»