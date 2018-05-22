Народный артист СССР, сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой представил в Рязани моноспектакль. Мужчина также является Почетным членом Общественного совета при Следственном комитете,
Лановой приехал в Рязань в рамках празднования столетия училища ВДВ. Он прочитал стихи о войне, рассказал об истории движения «Бессмертный полк России» и своих ролях в фильмах «Война и мир», «Анна Каренина», «Как закалялась сталь» и «Офицеры».
После выступления рязанцы пообщались с артистом и взяли у него автографы.
Фото регионального СУ СКР