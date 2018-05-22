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12:13, 22 мая 2018 147
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Василий Лановой представил в Рязани моноспектакль

Василий Лановой представил в Рязани моноспектакль

Народный артист СССР, сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой представил в Рязани моноспектакль. Мужчина также является Почетным членом Общественного совета при Следственном комитете, сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

Лановой приехал в Рязань в рамках празднования столетия училища ВДВ. Он прочитал стихи о войне, рассказал об истории движения «Бессмертный полк России» и своих ролях в фильмах «Война и мир», «Анна Каренина», «Как закалялась сталь» и «Офицеры».

После выступления рязанцы пообщались с артистом и взяли у него автографы.

Фото регионального СУ СКР


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