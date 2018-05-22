Во вторник, 22 мая, в Рязанской области заработал новый мобильный оператор TTK Mobile. Абоненты из Рязани и Сасова уже могут выбрать подходящее по объему услуг и стоимости предложение из представленных линейки тарифных планов .

Первым подключившимся абонентам ТТК сделал уникальное предложение: тарифные планы «Первый» и «Первый+". В «Первый» входят 8Гб мобильного трафика, 300 минут исходящих вызовов и безлимитные SMS-сообщения. Его цена — 200 рублей в месяц. Тариф «Первый+" дороже — 400 рублей в месяц. Однако в него входят уже 12Гб мобильного интернета, 600 минут исходящих вызовов и безлимитные SMS.

Стоит отметить, что предложение ограничено — рязанцам необходимо оставить заявку на сайте или обратиться в офис продаж ТТК в первые дни после запуска, чтобы успеть воспользоваться им.

Дополнительно ТТК предложил абонентам из Рязанской области линейку пакетных тарифных планов «Поехали!». Они включают различный объем мобильного трафика: от 5 до 20 Гб в месяц, а также от 50 до 2000 минут исходящих звонков. При этом все разговоры внутри сети не тарифицируются и во все пакетные тарифные планы входит неограниченное количество SMS-сообщений.

Абонентам TTK Mobile предоставляются только необходимые функции: мобильный интернет, минуты и SMS. Тарифные планы не предусматривают никаких скрытых платежей и платных подписок.

К преимуществам оператора также относится отсутствие дополнительной тарификации междугородних звонков и роуминга внутри страны. В конце месяца остатки по пакетам услуг не сгорают и переходят на следующий оплаченный период.

Кроме того, абонентам ТТК доступно конвергентное предложение «Единый счет», которое позволит экономить на услугах связи, подключая сразу несколько услуг от оператора. «Единый счет» может объединять услуги «Домашнего интернета» и «Мобильной связи». При этом за каждый подключенный к счету телефонный номер ТТК Mobile абоненту предоставят ежемесячную скидку в размере 50 рублей на «Домашний интернет». Одновременно можно подключить до 10 SIM карт.

Такое предложение действует для всех абонентов ТТК Mobile, кроме тарифов «Поминутный», «Первый» и «Первый+". Дополнительно абонент может привязать к «Единому счету» услуги «Интерактивное телевидение» или «ТВ без границ» от ТТК и получить дополнительную экономию, а ежемесячная стоимость услуги «Домашний Интернет» может снизиться до одного рубля в месяц.