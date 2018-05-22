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10:12, 22 мая 2018 842
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В Рязанской области объявили метеопредупрждение

В Рязанской области объявили метеопредупрждение

В Рязанской области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ухудшение погоды ожидается днем во вторник, 22 мая. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.


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