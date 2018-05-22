В субботу, 26 мая, в Рязани проведут исторический фестиваль «Русский век». Об этом сообщили в управлении культуры горадминистрации.
В ЦПКиО разобьют исторический лагерь
В тире пройдут состязания в личном и командном зачете по метанию копья и ножа, стрельбе из лука. Для гостей с песнями и танцами выступят этнографические и фольклорные коллективы.
На ярмарке ремесленники представят большой ассортимент одежды и обуви, украшений, предметов воинского снаряжения, керамики, кованных и берестяных изделий и различных сувениров.
Начало в 15:00.