Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:09, 22 мая 2018 306
 0    0

В Рязани проведут исторический фестиваль «Русский век»

В Рязани проведут исторический фестиваль «Русский век»

Фото: Pixabay.com

В субботу, 26 мая, в Рязани проведут исторический фестиваль «Русский век». Об этом сообщили в управлении культуры горадминистрации.

В ЦПКиО разобьют исторический лагерь IX—XIX веков. Для детей организуют военные игры и конкурсы. Их также научат приемам боя на мечах. Желающие смогут поучаствовтаь в мастер-классах по традиционным ремеслам.

В тире пройдут состязания в личном и командном зачете по метанию копья и ножа, стрельбе из лука. Для гостей с песнями и танцами выступят этнографические и фольклорные коллективы.

На ярмарке ремесленники представят большой ассортимент одежды и обуви, украшений, предметов воинского снаряжения, керамики, кованных и берестяных изделий и различных сувениров.

Начало в 15:00.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
22:09, 22 мая 2018
В Рязани проведут исторический фестиваль «Русский век»
10:38, 22 мая 2018
В Рязанской области пройдут состязания охотничьих собак легавых пород памяти Селиванова
17:13, 21 мая 2018
В «Барсе на Московском» открылся новый «бюджетный» кинотеатр 1
14:06, 21 мая 2018
Рязанцев в седьмой раз приглашают на «Кремлевские вечера». Программа 1
12:15, 21 мая 2018
На День России в Рязани выступит популярная поп-группа 4
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
10 часов назад
Праздник в загородной школе будущего

Праздник в загородной школе будущего

У детей и родителей появилась возможность поближе познакомится со «Школой 360».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:47, 9 мая 2018 47 716
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 38 166
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 29 608
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
21:51, 11 мая 2018 24 525
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 109
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
Все новости
Форум