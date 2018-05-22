В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото

Во вторник, 22 мая, рязанских бизнесменов поздравили с профессиональным праздником. На церемонию в музтеатр приехали более 300 предпринимателей из всей области. Лучших из них наградили,
Конкурс «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства Рязанской области» проводили в четвертый раз. Среди номинаций в производстве, сфере услуг и сельском хозяйстве были следующие: «Женское предпринимательство», «Успешный старт», «Семейный бизнес», «Социально ответственный бизнес» и «Наставничество без границ».
По данным мэрии, предприниматели Рязани занимают большую долю регионального рынка. Так, число субъектов малого и среднего предпринимательства в облцентре превысило 28 тысяч (64% от общего числа субъектов в области).
Замглавы администрации города Игорь Тишин отметил, что от работы предпринимателей напрямую зависит социально-экономическое развитие города.
«Среди вас много активных и ответственных людей, которые добились успехов исключительно благодаря своей настойчивости и трудолюбию», — сказал он.