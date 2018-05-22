В пяти домах Рязани в среду не будет холодной воды

В пяти домах Рязани в среду, 23 мая, не будет холодной воды. Об этом
С 09:00 до 15:00 из-за ремонта воду отключат в домах №№17,19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 21 корпус 1 по улице Крупской.
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Фото: Pixabay.com
В пяти домах Рязани в среду, 23 мая, не будет холодной воды. Об этом
С 09:00 до 15:00 из-за ремонта воду отключат в домах №№17,19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 21 корпус 1 по улице Крупской.
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