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20:11, 22 мая 2018 93
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В пяти домах Рязани в среду не будет холодной воды

В пяти домах Рязани в среду не будет холодной воды

Фото: Pixabay.com

В пяти домах Рязани в среду, 23 мая, не будет холодной воды. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 09:00 до 15:00 из-за ремонта воду отключат в домах №№17,19, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 21 корпус 1 по улице Крупской.


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