На улице Бирюзова ограбили подростка

В Канищеве ограбили подростка. Об этом
На улице Бирюзова неизвестный остановил 15-летнего велосипедиста. Угрожая молодому человеку, злоумышленник отобрал у него аудиоколонку.
По «словесному портрету» оперативники через пару часов задержали 27-летнего рязанца.
«Он пояснил, что в момент встречи с подростком находился в состоянии алкогольного опьянения и от этого у него возникло ощущение безнаказанности», — отметили в пресс-службе.
Похищенное изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.