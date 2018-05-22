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10:07, 22 мая 2018 1 137
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В ЦПКиО прошел День здоровья и спорта

В ЦПКиО прошел День здоровья и спорта

В рязанском ЦПКиО прошел областной День здоровья и спорта под девизом «ГТО — путь к успеху». Об этом сообщил сайт регионального министерства физкультуры и спорта.

Работникам сферы вручили благодарности губернатора Рязанской области, знаков «За усердие», памятных подарков губернатора, удостоверений о присвоении спортивных званий и судейских квалификационных категорий, а также торжественно вручили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В рамках Дня здоровья прошли соревнования по мини-футболу, армспорту, состязания по настольному теннису, шашкам, дартсу, бочче.

Конкурс также прошел для рязанцев с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, прошли семейные старты и конкурсы по жонглированию мячом, упражнениях со скакалкой, броскам мяча в баскетбольное кольцо.

Рязанцы смогли выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в отдельных испытаниях комплекса: бег на 100 метров, наклоны вперед, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание, прыжок в длину с места, рывок гири, отжимание, стрельба из пневматической винтовки.

В завершение праздника победителям и призерам вручили памятные подарки.


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