В ЦПКиО прошел День здоровья и спорта

В рязанском ЦПКиО прошел областной День здоровья и спорта под девизом «ГТО — путь к успеху». Об этом сообщил
Работникам сферы вручили благодарности губернатора Рязанской области, знаков «За усердие», памятных подарков губернатора, удостоверений о присвоении спортивных званий и судейских квалификационных категорий, а также торжественно вручили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В рамках Дня здоровья прошли соревнования по мини-футболу, армспорту, состязания по настольному теннису, шашкам, дартсу, бочче.
Конкурс также прошел для рязанцев с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, прошли семейные старты и конкурсы по жонглированию мячом, упражнениях со скакалкой, броскам мяча в баскетбольное кольцо.
Рязанцы смогли выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в отдельных испытаниях комплекса: бег на 100 метров, наклоны вперед, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание, прыжок в длину с места, рывок гири, отжимание, стрельба из пневматической винтовки.
В завершение праздника победителям и призерам вручили памятные подарки.