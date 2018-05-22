Антимонопольщики рассмотрели дело о нарушении мэрией похоронного законодательства

Администрация Рязани нарушила законодательство о похоронном деле. Об этом сообщила
Мэрия наделила похоронное агентство «Ритуал» функциями органа местного самоуправления и хозяйствующего субъекта. Ритуальное бюро фиксировало в журналах факты захоронения и выдавало эти справки родственникам. что должны делать органы местного самоуправления.
Администрация нарушила Федеральный Закон-135 «О защите конкуренции» по частям 1, 3 статьи 15.
Мэрии выдали предписание о прекращении «действий, связанных с совмещением функций органа местного самоуправления и функций хозяйствующего субъекта».