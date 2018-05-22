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10:56, 22 мая 2018 1 409
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Антимонопольщики рассмотрели дело о нарушении мэрией похоронного законодательства

Антимонопольщики рассмотрели дело о нарушении мэрией похоронного законодательства

Администрация Рязани нарушила законодательство о похоронном деле. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.

Мэрия наделила похоронное агентство «Ритуал» функциями органа местного самоуправления и хозяйствующего субъекта. Ритуальное бюро фиксировало в журналах факты захоронения и выдавало эти справки родственникам. что должны делать органы местного самоуправления.

Администрация нарушила Федеральный Закон-135 «О защите конкуренции» по частям 1, 3 статьи 15.

Мэрии выдали предписание о прекращении «действий, связанных с совмещением функций органа местного самоуправления и функций хозяйствующего субъекта».


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