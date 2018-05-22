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12:42, 22 мая 2018 943
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У пенсионерки в аптеке Михайлова украли телефон

У пенсионерки в аптеке Михайлова украли телефон

Фото: Pixabay.com

У пенсионерки в аптеке Михайлова украли телефон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

58-летняя жительница поселка Заря рассказала, что положила телефон на прилавок, чтобы достать из сумочки деньги на лекарства. Через пару минут она заметила пропажу мобильника.

По записям с камер видеонаблюдения установили, что телефон украла 52-летняя жительница Михайлова.

«Разыскать злоумышленницу не составило труда, она посетовала, что не смогла удержаться от искушения, когда увидела оставленный без присмотра мобильник», — отметили в пресс-службе.

Телефон изъяли. В отношении рязанки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК (кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.


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