У пенсионерки в аптеке Михайлова украли телефон. Об этом
58-летняя жительница поселка Заря рассказала, что положила телефон на прилавок, чтобы достать из сумочки деньги на лекарства. Через пару минут она заметила пропажу мобильника.
По записям с камер видеонаблюдения установили, что телефон украла 52-летняя жительница Михайлова.
«Разыскать злоумышленницу не составило труда, она посетовала, что не смогла удержаться от искушения, когда увидела оставленный без присмотра мобильник», — отметили в пресс-службе.
Телефон изъяли. В отношении рязанки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК (кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.