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17:56, 22 мая 2018 346
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Рязанцы создали петицию против отмены троллейбусных маршрутов

Рязанцы создали петицию против отмены троллейбусных маршрутов

Во вторник, 22 мая, рязанец Михаил Шибанков создал в интернете петицию против отмены троллейбусных маршрутов №2 и 6. Она адресована Николаю Любимову и Сергею Карабасову.

По словам Шибанкова, маршрут троллейбуса №15, который также планируют ликвидировать, не настолько важен, как №2 и 6.

«Я, человек, который часто пользуется общественным транспортом, в недоумении… Согласитесь, любой маршрут можно назвать убыточным, если на нем не ездит какая-то часть населения в рабочие часы. А может, стоит пересмотреть график выпуска машин? А может, стоит убрать дублирующие маршрутки?» — написал автор петиции.

Он также заявил, что троллейбусами пользуются школьники, студенты и пенсионеры. «Убив даже один маршрут, вы затрагиваете 70% пассажиров-льготников. Если сейчас все спустить на тормозах, проигнорировать, то дальше отменят и троллейбусы №4, 8, 12, 13, и 17», — заключил рязанец.

Напомним, маршруты №2, 6 и 15 планируют отменить из-за того, что они неприбыльные. Освободившиеся троллейбусы направят на маршруты №16 и 10.


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