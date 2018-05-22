Рязанцы создали петицию против отмены троллейбусных маршрутов

Во вторник, 22 мая, рязанец Михаил Шибанков создал в интернете
По словам Шибанкова, маршрут троллейбуса №15, который также планируют ликвидировать, не настолько важен, как №2 и 6.
«Я, человек, который часто пользуется общественным транспортом, в недоумении… Согласитесь, любой маршрут можно назвать убыточным, если на нем не ездит какая-то часть населения в рабочие часы. А может, стоит пересмотреть график выпуска машин? А может, стоит убрать дублирующие маршрутки?» — написал автор петиции.
Он также заявил, что троллейбусами пользуются школьники, студенты и пенсионеры. «Убив даже один маршрут, вы затрагиваете 70% пассажиров-льготников. Если сейчас все спустить на тормозах, проигнорировать, то дальше отменят и троллейбусы №4, 8, 12, 13, и 17», — заключил рязанец.
Напомним, маршруты №2, 6 и 15