Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего нижегородца

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего Александра Горюнова. 27-летний житель нижегородского Дзержинска уехал на своей машине в неизвестном направлении в понедельник, 21 мая, сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Приметы: рост 171 сантиметр, глаза карие, волосы короткие, светлые, нормального телосложения.
Он был одет в серую футболку с фиолетовым рисунком, синие джинсы и летние тапки на резинке.
На руке у мужчины есть татуировка.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: