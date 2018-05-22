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19:28, 22 мая 2018 205
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего нижегородца

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего нижегородца

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего Александра Горюнова. 27-летний житель нижегородского Дзержинска уехал на своей машине в неизвестном направлении в понедельник, 21 мая, сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Приметы: рост 171 сантиметр, глаза карие, волосы короткие, светлые, нормального телосложения.

Он был одет в серую футболку с фиолетовым рисунком, синие джинсы и летние тапки на резинке.

На руке у мужчины есть татуировка.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.


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