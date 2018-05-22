При столкновении внедорожника и грузовика в Шиловском районе погиб мужчина. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла в понедельник, 21 мая, в 16:00 на 289-м километре дороги М5 «Урал». 52-летний житель Подмосковья на Range Rover Evoque попытался обогнать машины и выехал на «встречку», где столкнулся с «ГАЗ Next». Водитель внедорожника погиб на месте, его брат получил ссадины и ушибы.
За рулем второго автомобиля был 61-летний житель Сасова, он не пострадал. По данным рязанских полицейских, ранее 61-летнего мужчину лишили прав.
Фото издательство «