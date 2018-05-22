На улице Татарской перекрыли движение

В Горроще перекрыли движение на улице Татарской. Об этом сообщил
С 8:00 вторника, 22 мая, до 21:00 26 мая движение транспорта ограничили по улице Татарской в районе дома №166 по улице Гагарина по одной полосе движения в сторону площади 50-летия Октября.
Движение закрыли из-за ремонта теплотрассы. Согласно информации сервиса «Яндекс. Пробки», в Горроще на улице Дзержинского, Ленинского Комсомола, а также на улицах Семашко и Спортивной образовались заторы
Также с 25 и 30 мая перекроют улицу Черновицкую, с 5 июня — улицу Стройкова.
Из-за этого