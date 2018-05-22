Медицинский центр «ДЭМА» предложил рязанцам лечение в рассрочку, которую можно оформить на четыре месяца без процентов по карте «
При этом пациенты смогут просто оплачивать лечение «Совестью», как обычной пластиковой картой, а система автоматически разобьет сумму на равные ежемесячные платежи.
«Совесть» — это карта беспроцентной рассрочки, действующая в компаниях-партнерах по всей России. Ее можно оформить бесплатно, для этого не требуется никаких дополнительных договоров, процентов и переплат. Заказать карту рассрочки можно на
Напомним, медицинский центр «ДЭМА»