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10:13, 22 мая 2018 261

Медицинский центр «ДЭМА» предложил рязанцам лечение в рассрочку

Медицинский центр «ДЭМА» предложил рязанцам лечение в рассрочку

Медицинский центр «ДЭМА» предложил рязанцам лечение в рассрочку, которую можно оформить на четыре месяца без процентов по карте «Совесть».

При этом пациенты смогут просто оплачивать лечение «Совестью», как обычной пластиковой картой, а система автоматически разобьет сумму на равные ежемесячные платежи.

«Совесть» — это карта беспроцентной рассрочки, действующая в компаниях-партнерах по всей России. Ее можно оформить бесплатно, для этого не требуется никаких дополнительных договоров, процентов и переплат. Заказать карту рассрочки можно на сайте или оформить в ближайшем магазине «Связной». Более подробную информацию можно узнать у администратора по телефону: +7 4912 55-03-02.

Напомним, медицинский центр «ДЭМА» открылся в Рязани в феврале 2018 года. Здесь пациенты могут решить неврологические, ревматологические, травматологические и ортопедические проблемы, наиболее распространенными из которых являются нарушение осанки, спортивные травмы и остеопороз.


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