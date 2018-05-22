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14:26, 22 мая 2018 268
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Кудрин стал председателем Счетной палаты

Кудрин стал председателем Счетной палаты

Во вторник, 22 мая, Госдума назначила Алексея Кудрина председателем Счетной палаты, передает «РИА Новости».

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова назвала экс-министра финансов «профессионалом с большой буквы».

Кудрин отметил необходимость четкой связи стратегических целей страны и результатов управления бюджетом.

«При этом контроль должен быть не только количественным, но и качественным. В этой части нам нужно совершенствовать и стандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами, — сказал Кудрин. — Это не простая методическая задача, нам нужно понять, какие качественные показатели нужно оценивать».

На прошлой неделе Госдума досрочно освободила от должности председателям Счетной палаты Татьяну Голикову. За пять лет ее пребывания на посту в бюджет вернулись 42,4 миллиарда рублей.

Фото сайта Центра стратегических разработок


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