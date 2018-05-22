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14:58, 22 мая 2018 268
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Избитая рязанцем московская пенсионерка скончалась

Избитая рязанцем московская пенсионерка скончалась

Избитая рязанцем московская пенсионерка скончалась в больнице. Она умерла, не приходя в сознание, сообщает «РЕН ТВ».

Напомним, 17 мая на юге столицы рязанец жестоко избил 70-летнюю москвичку и воткнул ей в голову шило. Она напал еще на двух женщин. Еще одна жертва смогла от него сбежать и позвонить в полицию. Оперативники задержали злоумышленника по «горячим следам». Его арестовали на два месяца.

Соседи рассказали, что о мужчине. По их словам, он бомжевал и регулярно пил.


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