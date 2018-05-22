Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:38, 22 мая 2018 566
 0    0

Врачи ОКБ удалили пациенту опухоль, часть аорты и установили протез позвоночника

Врачи ОКБ удалили пациенту опухоль, часть аорты и установили протез позвоночника

В ОКБ пациенту удалили опухоль почки, которая достигла огромных размеров и поразила соседние органы: поясничный позвонок и аорту. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

«Мы диагностировали опухоль левой почки с прорастанием в левую поясничную мышцу, второй поясничный позвонок, метастатическим поражением парааортальных узлов и прорастанием в аорту. Было очевидно, что в этом случае необходим мультидисциплинарный подход. В разработке плана оперативного лечения принимали участие специалисты урологического, нейрохирургического и сосудистого отделений больницы», — сообщил заведующий отделением урологии Дмитрий Карпов.

Операцию, которая длилась более шести часов, провели три хирургические бригады. За это время удалили опухоль со стенкой аорты. Ее размер достиг почти сорока сантиметров в диаметре, вес — более пяти килограммов.

Пациенту удалили также второй поясничный позвонок, пораженный метастазами. На его место установили металлический имплант.

Сейчас пациент находится на стационаре под наблюдением врачей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:56, 22 мая 2018
Мэрия незаконно разрешила похоронному агентству распоряжаться местами на кладбище
10:13, 22 мая 2018
Медицинский центр «ДЭМА» предложил рязанцам лечение в рассрочку
10:07, 22 мая 2018
В ЦПКиО прошел День здоровья и спорта
9:55, 22 мая 2018
В рыбновском магазине нашли «просрочку» с прошлого года 2
9:38, 22 мая 2018
Врачи ОКБ удалили пациенту опухоль, часть аорты и установили протез позвоночника
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

Директор компании-застройщика Александр Чернышов рассказал, почему рязанцы интересуются жильем за городом.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:47, 9 мая 2018 47 414
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 779
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 29 291
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 22 652
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 11
11:18, 14 мая 2018 21 180
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
Все новости
Форум