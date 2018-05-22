Врачи ОКБ удалили пациенту опухоль, часть аорты и установили протез позвоночника

В ОКБ пациенту удалили опухоль почки, которая достигла огромных размеров и поразила соседние органы: поясничный позвонок и аорту. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
«Мы диагностировали опухоль левой почки с прорастанием в левую поясничную мышцу, второй поясничный позвонок, метастатическим поражением парааортальных узлов и прорастанием в аорту. Было очевидно, что в этом случае необходим мультидисциплинарный подход. В разработке плана оперативного лечения принимали участие специалисты урологического, нейрохирургического и сосудистого отделений больницы», — сообщил заведующий отделением урологии Дмитрий Карпов.
Операцию, которая длилась более шести часов, провели три хирургические бригады. За это время удалили опухоль со стенкой аорты. Ее размер достиг почти сорока сантиметров в диаметре, вес — более пяти килограммов.
Пациенту удалили также второй поясничный позвонок, пораженный метастазами. На его место установили металлический имплант.
Сейчас пациент находится на стационаре под наблюдением врачей.