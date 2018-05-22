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13:54, 22 мая 2018 163
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Банк России выпустил банкноту к Чемпионату мира по футболу

Банк России выпустил банкноту к Чемпионату мира по футболу

Банк России выпустил банкноту к Чемпионату мира по футболу. Фото опубликованы на сайте ЦБ.

Купюра номиналом 100 рублей вводится в обращение 22 мая 2018 года.

«Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений — мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола», — объяснили оформление купюры в Банке России.

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, который символизирует земной шар. На нем выделяется карта России. Ниже написаны названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

Также в ЦБ напомнили о визуальных защитных признаках, благодаря которым можно проверить подлинность купюры. В верхней части банкноты можно увидеть яркое голографическое изображение, за основу купюры взяли полимер.

«Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках», — отметили в сообщении.

«В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™», — добавили в ЦБ.

Тираж составит около 20 млн экземпляров.


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