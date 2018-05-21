Во вторник в Рязанской области похолодает до +5 градусов

Во вторник, 22 мая, в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом сообщила
Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +21, +26 градусов.
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Во вторник, 22 мая, в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер. Об этом сообщила
Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +21, +26 градусов.
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