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17:29, 21 мая 2018 138
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В Рязанской области осудили москвича, забившего до смерти мужчину кувалдой

В Рязанской области осудили москвича, забившего до смерти мужчину кувалдой

В Рязанской области осудили жителя Москвы, который убил мужчину на автомойке. Об этом сообщила пресс-служба Пронского районного суда.

Как установил суд, в сентябре 2017 года мужчины распивали спиртное. Между ними произошел словесный конфликт. Осужденный несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове и туловищу. Затем он вернулся на автомойку, взял оттуда металлическую кувалду и ударил собутыльника по голове. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник ушел.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также с мужчины взыскали расходы на ритуальные услуги, ритуальные принадлежности, памятник, поминальные обеды после похорон и на 40 дней, а также 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его.


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