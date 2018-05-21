В Рязанской области осудили москвича, забившего до смерти мужчину кувалдой

В Рязанской области осудили жителя Москвы, который убил мужчину на автомойке. Об этом сообщила
Как установил суд, в сентябре 2017 года мужчины распивали спиртное. Между ними произошел словесный конфликт. Осужденный несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове и туловищу. Затем он вернулся на автомойку, взял оттуда металлическую кувалду и ударил собутыльника по голове. Потерпевший скончался на месте, а злоумышленник ушел.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Также с мужчины взыскали расходы на ритуальные услуги, ритуальные принадлежности, памятник, поминальные обеды после похорон и на 40 дней, а также 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его.