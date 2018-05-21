В рязанском селе прицеп «увяз» в дороге

В касимовском селе Дмитриево прицеп «увяз» в дороге. Фотографии опубликовали в группе «
Напомним, в конце апреля в Рязанском районе два грузовика
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В касимовском селе Дмитриево прицеп «увяз» в дороге. Фотографии опубликовали в группе «
Напомним, в конце апреля в Рязанском районе два грузовика
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Директор компании-застройщика Александр Чернышов рассказал, почему рязанцы интересуются жильем за городом.