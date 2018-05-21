В Рязани открылся третий магазин «Читай-город»

В Рязани открылся еще один магазин «Читай-город». Третья торговая точка появилась в ТЦ «Круиз».
В магазине представлен большой ассортимент литературы всех жанров и направлений — бестселлеры отечественных и зарубежных авторов, классика и актуальные новинки. Родителям, которые хотят привлечь к чтению своих детей, сотрудники магазина рекомендуют
Здесь также можно найти товары для хобби, детского и взрослого творчества, канцтовары для школы и офиса, игры, сувениры и подарочные сертификаты на 500, 1 000 и 3 000 рублей.
Для посетителей нового «Читай-города» действует акция — при покупке от 300 рублей им предоставят подарок на выбор*.
Кроме того, рязанцы могут заказать нужные товары в
«Наша „идея фикс“ — открыть магазины в большинстве российских городов, чтобы у все жители страны могли покупать хорошие книги недалеко от своего дома. Для нас любой город — это „Читай-город“, в котором мы стараемся поддерживать культуру чтения и книги. Мы очень рады, что открыли новый магазин в Рязани, и планируем развиваться здесь дальше», — рассказал гендиректор сети Михаил Иванцов.
Теперь «Читай-город» в Рязани можно посетить в «Круизе», «Виктории Плазе» и «М5 Молле». Телефон горячей линии: 8 (800) 444-8-444.
*Количество подарков ограничено.