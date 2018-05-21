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10:24, 21 мая 2018 1 153
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В Рязани открылся третий магазин «Читай-город»

В Рязани открылся третий магазин «Читай-город»

В Рязани открылся еще один магазин «Читай-город». Третья торговая точка появилась в ТЦ «Круиз».

В магазине представлен большой ассортимент литературы всех жанров и направлений — бестселлеры отечественных и зарубежных авторов, классика и актуальные новинки. Родителям, которые хотят привлечь к чтению своих детей, сотрудники магазина рекомендуют книгу английской сказочницы Дианы Уинн Джонс «Огонь и заклятие, или Восемь дней с Люком».

Здесь также можно найти товары для хобби, детского и взрослого творчества, канцтовары для школы и офиса, игры, сувениры и подарочные сертификаты на 500, 1 000 и 3 000 рублей.

Для посетителей нового «Читай-города» действует акция — при покупке от 300 рублей им предоставят подарок на выбор*.

Кроме того, рязанцы могут заказать нужные товары в интернет-магазине «Читай-город», их доставят бесплатно.

«Наша „идея фикс“ — открыть магазины в большинстве российских городов, чтобы у все жители страны могли покупать хорошие книги недалеко от своего дома. Для нас любой город — это „Читай-город“, в котором мы стараемся поддерживать культуру чтения и книги. Мы очень рады, что открыли новый магазин в Рязани, и планируем развиваться здесь дальше», — рассказал гендиректор сети Михаил Иванцов.

Теперь «Читай-город» в Рязани можно посетить в «Круизе», «Виктории Плазе» и «М5 Молле». Телефон горячей линии: 8 (800) 444-8-444.

*Количество подарков ограничено.


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