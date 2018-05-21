В Рязани откроется выставка керамики «Символы и формы бытия»

В пятницу, 25 мая, в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется выставка керамики «Символы и формы бытия». Автор работ — московская художница Елена Гамбарян.
С 1995 года Гамбарян участвует в международных, всероссийских, региональных, областных и московских выставках и симпозиумах. Ее работы находятся в Вятском художественном музее имени Васнецовых, а также в частных коллекциях России, США, Канады, Франции, Германии и Японии.
На выставке «Символы и формы бытия» представлены основные темы творчества художницы: дом, природа, мужское и женское начало. Экспозиция насчитывает около 40 произведений графики, керамических пластов и скульптуры.
Выставка пробудет в Рязани по адресу Первомайский проспект, 14 до 25 июня. Посетить ее можно с 11:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Телефон 25-80-70.