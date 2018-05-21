В центре Рязани открылся интерактивный музей елочных игрушек. Фото и видео

В понедельник, 21 мая, в Рязани открыли «Фабрику Игрушек». На открытии интерактивного музея показали украшения из стекла, ваты, картона и пластика разных времен.
Такого рода музеев в России три — в Клину, Нижнем Новгороде и Москве, последний работает только зимой. На встрече с поздравлениями выступила замглавы администрации Елена Сорокина. Она пожелала благодарных посетителей, скорейшего расширения и успехов в развитии.
«Мы не сомневаемся, что музей, который сегодня открывается получит новое дыхание. Мы ждем что он повысит туристическую привлекательность Рязани», — отметила Сорокина.
На открытии «Фабрики игрушек» для школьников провели экскурсию, познакомили с основными героями русских народных сказок, показали игрушки ручной работы из Коломны и Москвы и предложили самим раскрасить елочные шары.
«Игрушки, представленные в экспозиции представляют традиции и способы изготовления, начиная от начала 18 века и до наших дней, а также лучшие образцы современных елочных украшений действующих производств России. В музее имеется своя стеклодувная и художественная мастерские, где любой желающий может приобрести елочные игрушки рязанского производства», — рассказал генеральный директор «Фабрики игрушек» Алексей Бузятов.
Помимо этого в залах музея будут проходить квесты, мастер-классы и театрализованные праздники. Музей «Фабрики игрушек» находится по адресу: улица Мюнстерская, дом №3.
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