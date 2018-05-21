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12:05, 21 мая 2018 1 190
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У рязанской школы высадили более восьми тысяч «однолетников». Фото

У рязанской школы высадили более восьми тысяч «однолетников». Фото

Фото: Администрация Рязани

Около школы №14 посадили более восьми тысяч цветов. Об этом сообщил сайт администрации города.

Педагоги, ученики и их родители высадили петунии, бегонии, однолетние флоксы, сальвии и циннерарии.


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