У рязанской школы высадили более восьми тысяч «однолетников». Фото

Около школы №14 посадили более восьми тысяч цветов. Об этом
Педагоги, ученики и их родители высадили петунии, бегонии, однолетние флоксы, сальвии и циннерарии.
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Фото: Администрация Рязани
Около школы №14 посадили более восьми тысяч цветов. Об этом
Педагоги, ученики и их родители высадили петунии, бегонии, однолетние флоксы, сальвии и циннерарии.
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