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10:13, 21 мая 2018 890
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У касимовского села загорелась свалка. Видео

У касимовского села загорелась свалка. Видео

У села Гиблицы в Касимовском районе загорелась свалка. Видео опубликовали во «ВКонтакте».

Автор ролика отметил, что позвонил пожарным, но через полчаса уехал, не дождавшись их.


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Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.

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