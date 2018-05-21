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14:55, 21 мая 2018 178
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«Смертельное» падение парашютистов в Татарстане попало на видео

«Смертельное» падение парашютистов в Татарстане попало на видео

Появилось видео падения парашютистов, которые насмерть разбились в воздухе в Татарстане. Ролик опубликовал СК России.

Два спортсмена-парашютиста 1970 и 1984 годов рождения получили смертельные травмы во время жесткого приземления.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. Они стали раскрывать парашюты после того и один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго. Оба спортсмена потеряли сознание и спустились на запасном парашюте.

Парашютисты получили травмы. Один из них скончался в карете «скорой помощи», второй — спустя несколько часов в больнице.

По словам работников аэроклуба, у каждого из парашютистов было не менее 600 прыжков.


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