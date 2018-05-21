«Смертельное» падение парашютистов в Татарстане попало на видео

Появилось видео падения парашютистов, которые насмерть разбились в воздухе в Татарстане. Ролик опубликовал СК России.
Два спортсмена-парашютиста 1970 и 1984 годов рождения получили смертельные травмы во время жесткого приземления.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По предварительным данным, семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. Они стали раскрывать парашюты после того и один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго. Оба спортсмена потеряли сознание и спустились на запасном парашюте.
Парашютисты получили травмы. Один из них скончался в карете «скорой помощи», второй — спустя несколько часов в больнице.
По словам работников аэроклуба, у каждого из парашютистов было не менее 600 прыжков.