Рязанскую автомойку ограбил ее бывший сотрудник

В центре Рязани ограбили автомойку. Злоумышленник напал на кассира в полночь, угрожая ему ножом, сообщила
Неизвестный, скрывая лицо одеждой, забрал всю выручку, которая составила 500 рублей.
«Вскоре оперативники узнали, что один из жителей соседнего района Рязани в эту ночь неожиданно закатил для приятелей застолье. Причем сумма 500 рублей, которая была потрачена на угощения, еще накануне была для парня неподъемной, ведь он сидел без работы», — рассказали в УМВД.
Полицейские установили, что к нападению причастен 26-летний рязанец, который ранее работал на этой автомойке. Его разыскали и задержали.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ.