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12:49, 21 мая 2018 157

Работники РНПК выйдут на масштабный субботник в Лесопарк 1

Работники РНПК выйдут на масштабный субботник в Лесопарк

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», в шестой раз проводит экологическую акцию «День чистого города-2018». Основным пунктом программы станет санитарная расчистка Лесопарка.

Акция проходит в несколько этапов. В течение мая нефтяники вырубают сухостой, обрезают кустарники и косят траву. Работы проводят на территории площадью более гектара.

Масштабный субботник запланирован на 9 июня, в этот день на уборку выйдут более 250 работников РНПК, которые уберут срубленные ветви и мусор.

Отличившихся участников акции наградят на празднике, посвященном Дню России, который отметят 12 июня на площади Ленина. Нефтяники подарят рязанцам концерт с участием поп-группы 5sta Family.


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