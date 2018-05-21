Работники РНПК выйдут на масштабный субботник в Лесопарк

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», в шестой раз проводит экологическую акцию «День чистого города-2018». Основным пунктом программы станет санитарная расчистка Лесопарка.
Акция проходит в несколько этапов. В течение мая нефтяники вырубают сухостой, обрезают кустарники и косят траву. Работы проводят на территории площадью более гектара.
Масштабный субботник запланирован на 9 июня, в этот день на уборку выйдут более 250 работников РНПК, которые уберут срубленные ветви и мусор.
Отличившихся участников акции наградят на празднике, посвященном Дню России, который отметят 12 июня на площади Ленина. Нефтяники подарят рязанцам концерт с участием поп-группы 5sta Family.