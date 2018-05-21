Официальный дилер «Рено» в Рязани отметил 15-летие

Автосалон «Ноев Ковчег» — первый официальный дилер иностранного бренда в Рязани — отметил свое 15-летие. В четверг, 17 мая, состоялся праздник для постоянных клиентов и друзей компании.
Директор по продажам Михаил Нечушкин заявил, что главное достижение автосалона — это само 15-летие, которое отметила компания. «В прошлом году мы вошли в тройку самых клиентоориентированных дилеров Renault в России. Но мы не останавливаемся на этом и продолжаем расти», — поделился Михаил.
Для гостей праздника подготовили фуршет и обширную развлекательную программу: в течение всего мероприятия выступали певцы, саксофонист, мимы и известный фокусник Олег Мельников со своим новым шоу. Художник весь вечер рисовал портреты-шаржи с изображением гостей и моделей марки Renault.
В интерактивных конкурсах участвовали почти все: гости пытались угадать модель Renault по части корпуса и загрузить на скорость в Duster набор вещей для путешествия. Главной «изюминкой» вечера стало шоу самогоноварения.
Для детей выделили специальную игровую зону, где они устроили гонки на радиоуправляемых машинках.
Никто из гостей не остался без подарка, каждому пришедшему клиенту достался брендированный чай и сувениры Renault.
Михаил Нечушкин поблагодарил всех пришедших на праздник. «Приятно видеть такое большое количество гостей. Пятнадцать лет — это серьезная дата, но для нас это еще юношеский возраст, у нас еще все впереди. Мы будем стремиться расти и развиваться. Обещаем, каждый юбилей отмечать с таким же размахом», —заявил Михаил.