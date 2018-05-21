Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:43, 21 мая 2018 909

Официальный дилер «Рено» в Рязани отметил 15-летие

Официальный дилер «Рено» в Рязани отметил 15-летие

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Автосалон «Ноев Ковчег» — первый официальный дилер иностранного бренда в Рязани — отметил свое 15-летие. В четверг, 17 мая, состоялся праздник для постоянных клиентов и друзей компании.

Директор по продажам Михаил Нечушкин заявил, что главное достижение автосалона — это само 15-летие, которое отметила компания. «В прошлом году мы вошли в тройку самых клиентоориентированных дилеров Renault в России. Но мы не останавливаемся на этом и продолжаем расти», — поделился Михаил.

Для гостей праздника подготовили фуршет и обширную развлекательную программу: в течение всего мероприятия выступали певцы, саксофонист, мимы и известный фокусник Олег Мельников со своим новым шоу. Художник весь вечер рисовал портреты-шаржи с изображением гостей и моделей марки Renault.

В интерактивных конкурсах участвовали почти все: гости пытались угадать модель Renault по части корпуса и загрузить на скорость в Duster набор вещей для путешествия. Главной «изюминкой» вечера стало шоу самогоноварения.

Для детей выделили специальную игровую зону, где они устроили гонки на радиоуправляемых машинках.

Никто из гостей не остался без подарка, каждому пришедшему клиенту достался брендированный чай и сувениры Renault.

Михаил Нечушкин поблагодарил всех пришедших на праздник. «Приятно видеть такое большое количество гостей. Пятнадцать лет — это серьезная дата, но для нас это еще юношеский возраст, у нас еще все впереди. Мы будем стремиться расти и развиваться. Обещаем, каждый юбилей отмечать с таким же размахом», —заявил Михаил.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:36, 21 мая 2018
Солдаты отремонтировали пол в доме рязанского ветерана
14:21, 21 мая 2018
В «Атроне» закроется супермаркет
14:09, 21 мая 2018
В центре Рязани открылся интерактивный музей елочных игрушек. Фото и видео
13:43, 21 мая 2018
Официальный дилер «Рено» в Рязани отметил 15-летие
12:49, 21 мая 2018
Работники РНПК выйдут на масштабный субботник в Лесопарк 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:47, 9 мая 2018 47 116
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 558
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 29 119
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 22 320
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 10
11:18, 14 мая 2018 20 911
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
Все новости
Форум