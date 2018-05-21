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12:06, 21 мая 2018 76
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Мужчина устроил стрельбу в московском торговом центре

Мужчина устроил стрельбу в московском торговом центре

В центре столицы мужчина открыл стрельбу из предмета, похожий на газовый пистолет. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого, им оказался 29-летний москвич.

Задержанный несколько раз выстрелил из устройства аэрозольного распыления в 43-летнего охранника, после этого металлическим ломом разбил стеклянную дверь и попытался скрыться. Когда охранник пытался его задержать, злоумышленник выстрелил еще два раза.

«По данному факту отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ „Хулиганство“. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.


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