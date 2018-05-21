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16:39, 21 мая 2018 568
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На Московском шоссе бывший заключенный избил и ограбил рязанку. Видео

На Московском шоссе бывший заключенный избил и ограбил рязанку. Видео

На Московском шоссе бывший заключенный избил и ограбил рязанку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился врач одной из городской больниц, куда с переломами ребер и ушибами попала 46-летняя рязанка. Вечером на обочине Московского шоссе мужчина избил ее и забрал два телефона и 300 рублей.

Пострадавшая описала татуировки на руках злоумышленника.

«Оперативники поняли — такие татуировки характерны для людей, отбывавших наказание за уголовные преступления. Полицейские хорошо знали места, где могут собираться личности, ведущие маргинальный образ жизни, в том числе ранее судимые люди», — отметили в пресс-службе.

Как оказалось, вышедший из тюрьмы 28-летний ростовчанин по пути домой потратил все деньги. Он ограбил женщину, чтобы купить алкоголь. Кроме того, пьяный злоумышленник повредил пять машин.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Мужчину арестовали. Телефоны у него изъяли.


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