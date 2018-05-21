Фомин выступил на площадке «Экономика роста» в Москве

В понедельник, 21 мая, секретарь рязанского регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин стал участником партийной конференции «Направления 2026». Он выступил на площадке «Экономика роста».

Лидер рязанских единороссов продемонстрировал на конкретных примерах, что для выполнения задач, поставленных в майском указе президента, необходимо менять существующее законодательство.

«Возьмем дорожное строительство. Президент поставил перед нами задачу — сделать дороги качественными и безопасными. Для этого Рязанскому региону необходимо в 2,5 раза увеличить дорожный фонд. Но есть резервы для того, чтобы на уже на имеющие средства строить лучше и больше. И главный резерв — это эффективное расходование бюджетных средств, — отметил в выступлении Фомин. — Идут торги. Участник падает на 30-40% от стоимости того проекта, который был разработан специализированной проектной организацией и получил положительное заключение государственной экспертизы. Доля материалов в общей смете строительства составляет 60-70% от общей стоимости объекта. Остальное — зарплата и налоги. В результате получаем некачественный объект, который надо вскоре ремонтировать, так как подрядчик к этому времени уже обанкротится, или получаем долгострой. Прямая потеря бюджетных средств».

Об экономии бюджетных средств

По мнению Фомина, для экономии бюджетных средств можно использовать частные инвестиции, но при этом существуют законодательные недоработки.

«Как пример — заключение контракта жизненного цикла. Он представляет собой договор на полный цикл работ сроком от 8 до 10 лет. Обсуждаем предложение с потенциальном инвестором, а бюджет трехлетний. И у инвестора нет должных гарантий на вложенные средства. Здесь также необходимо законодательное урегулирование, позволяющее гарантировать инвестору возврат инвестиций», — подчеркнул секретарь партии.

По его словам, во многих регионах дорожники хорошо оснащены, умеют работать с современными инновационными материалами, которые не подходят под федеральные расценки.

«Нужно опережающими темпами менять нормативную базу для использования современных регламентов и более качественных материалов в сфере дорожного, гражданского и жилищного строительства», — подытожил Фомин.

В пленарном заседании конференции «Направление 2026» примет участие председатель партии Дмитрий Медведев.