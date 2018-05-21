Фомин озвучил Медведеву предложения по реализации майских указов президента

В понедельник, 21 мая, в Москве прошла конференция «Единой России» «Направление 2026». На пленарном заседании председателю партии Дмитрию Медведеву озвучили предложения по реализации послания президента Федеральному Собранию и подписанного им майского указа.

Секретарь рязанского регионального отделения партии Аркадий Фомин подвел итоги работы площадки «Экономика роста», в которой участвовал вместе с депутатом Госдумы от Рязанской области Андреем Макаровым и губернатором Николаем Любимовым.

«Единое мнение, к которому мы пришли, — экономическая политика должна быть направлена на реализацию майского указа президента. По оценкам экспертов для достижения поставленных целей нам нужно 8-10 трл рублей. И здесь простых решений нет. Главными рычагами для реализации мы видим эффективное расходование бюджетных средств, а также изменение Бюджетного и Налогового кодекса», — отметил Фомин.

При этом лидер рязанских единороссов на конкретных примерах рассказал, как не совершенствование существующего законодательства мешает использовать передовые технологии в дорожном строительстве.

«Из-за пробелов, например, в 44-ом федеральном законе возникают сложности и в привлечении частных инвестиций, и в использовании инновационных, более качественных материалов при строительстве дорог. Предложения от инвесторов и от подрядных организаций работать и внедрять новое есть, а реализовать на практике мы их не можем. Вывод один — нужно опережающими темпами менять нормативную базу для использования современных регламентов и более качественных материалов».

По словам Фомина, в ходе дискуссии выработали и конкретные предложения по защите предпринимательской свободы: «Была озвучена инициатива — изменить порядок зачета времени содержания лиц под стражей в срок отбывания наказания лишения свободы. Очевидно, что для бизнеса заключение под стражу до приговора является его разрушением».

Также секретарь регионального отделения озвучил предложение по ускорению реализации программы неравенства и ликвидации цифрового барьера, отметив, что именно доступность и качество интернета существенно влияют на решение молодых специалистов при определении места работы.

«Не могу не сказать еще об одном резерве, который повысит эффективность расходования бюджетных средств и реализовать указы президента. Это люди, их вовлеченность в реализацию национальных проектов. Но участие должно быть не только в реализации, но и в контроле. И здесь у „Единой России“ ключевая роль. Считаю, что партия может обеспечить партийный и общественный контроль за эффективностью расходования бюджетных средств всех уровней бюджетной системы и улучшить экономику как национальных, так и партийных проектов», — заключил Фомин.