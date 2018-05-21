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11:39, 21 мая 2018 1 044
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Еще на 11 рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

Еще на 11 рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

Еще 11 рязанских улицах Рязани отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 21 мая по 3 июня горячей воды не будет по адресам:

  • улица Быстрецкая, дома №№15, 19 корпус 1, 20, 23, 25, 9, 9 корпус 1;
  • Кальная, дома №№11 (детский сад №26), 15, 17 (школа №73), 18, 18 корпус 1, 22 корпус 1 (детский сад №41), 23, 24, 25, 31, 33, 35, 38, 42;
  • Касимовское шоссе, дома №№13, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 25 строение 1, 25 строение 2, 27;
  • улица Макаренко, дом №1 (школа-интернат);
  • улица Новая, дома №№27, 27а, 68/22, 84;
  • улица Попова, дома №№18, 19/43, 22/51, 6/6;
  • улица Радиозаводская, дома №№1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 11/27;
  • улица Электрозаводская, дом №51.

с 21 по 25 мая горячую воду отключат по следующим адресам:

  • улица Вокзальная, дома №№101, 97, 99;
  • улица Первомайский проспект, дом №61;
  • площадь Димитрова, дом №3.

С полным утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться здесь.


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