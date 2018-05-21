Еще на 11 рязанских улицах отключат горячую воду. Адреса

Еще 11 рязанских улицах Рязани отключат горячую воду. Об этом сообщил
С 21 мая по 3 июня горячей воды не будет по адресам:
- улица Быстрецкая, дома №№15, 19 корпус 1, 20, 23, 25, 9, 9 корпус 1;
- Кальная, дома №№11 (детский сад №26), 15, 17 (школа №73), 18, 18 корпус 1, 22 корпус 1 (детский сад №41), 23, 24, 25, 31, 33, 35, 38, 42;
- Касимовское шоссе, дома №№13, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 25 строение 1, 25 строение 2, 27;
- улица Макаренко, дом №1 (школа-интернат);
- улица Новая, дома №№27, 27а, 68/22, 84;
- улица Попова, дома №№18, 19/43, 22/51, 6/6;
- улица Радиозаводская, дома №№1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 11/27;
- улица Электрозаводская, дом №51.
с 21 по 25 мая горячую воду отключат по следующим адресам:
- улица Вокзальная, дома №№101, 97, 99;
- улица Первомайский проспект, дом №61;
- площадь Димитрова, дом №3.
С полным утвержденным графиком плановых отключений можно познакомиться