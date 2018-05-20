В Татарстане двое парашютистов столкнулись в воздухе и погибли

В Татарстане насмерть разбились двое парашютистов. Они столкнулись в воздухе,
В субботу, 19 мая, в Мензелинском районе семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров.
«После выполнения упражнения они стали раскрывать парашюты. В этот момент один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго», — рассказали следователи.
Оба парашютиста потеряли сознание. Они спустились на запасном парашюте.
Один мужчина умер в «скорой», другой — в больнице.
По словам работников аэроклуба, у каждого из парашютистов было не менее 600 прыжков.
Следователи проводят проверку.