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14:35, 20 мая 2018 126
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В Бурятии лесник погиб, спасая из огня своего напарника

В Бурятии лесник погиб, спасая из огня своего напарника

Фото: Pixabay.com

В Бурятии лесник погиб, спасая из огня своего напарника, сообщает «РИА Новости».

Двое мужчин 1962 и 1977 годов рождения погибли при тушении лесного пожара в Курумканском районе. По данным следствия, они вместе с добровольцами боролись с огнем. В сумерках кто-то заметил пропажу младшего из лесников. Искать его отправился опытный коллега, который 20 лет работал в лесхозе и тушил практически все пожары в лесничестве.

«Мужчина вернулся к кромке, где бушевал огонь, отыскал потерявшегося напарника и вышел вместе с ним к лесовозной дороге, по которой они направились к лагерю. Но в этот момент ветер изменил свое направление, порывы понесли пламя в сторону выбиравшихся из леса мужчин, которые, попав в огненную ловушку, погибли», — рассказал представитель следкома Дмитрий Столяров.

По факту гибели мужчин возбудили уголовно дело. Возможного виновника трагедии задержали.


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