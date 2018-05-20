В Бурятии лесник погиб, спасая из огня своего напарника, сообщает «
Двое мужчин 1962 и 1977 годов рождения погибли при тушении лесного пожара в Курумканском районе. По данным следствия, они вместе с добровольцами боролись с огнем. В сумерках кто-то заметил пропажу младшего из лесников. Искать его отправился опытный коллега, который 20 лет работал в лесхозе и тушил практически все пожары в лесничестве.
«Мужчина вернулся к кромке, где бушевал огонь, отыскал потерявшегося напарника и вышел вместе с ним к лесовозной дороге, по которой они направились к лагерю. Но в этот момент ветер изменил свое направление, порывы понесли пламя в сторону выбиравшихся из леса мужчин, которые, попав в огненную ловушку, погибли», — рассказал представитель следкома Дмитрий Столяров.
По факту гибели мужчин возбудили уголовно дело. Возможного виновника трагедии задержали.