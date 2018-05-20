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19:59, 20 мая 2018 248
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Составлен топ-10 самых проблемных кроссоверов

Составлен топ-10 самых проблемных кроссоверов

Эксперты составили топ-10, в котором собрали проблемные SUV последних лет. Список опубликовал Vladtime.

Первое место занял кроссовер Mazda CX-9 первого поколения. Автомобиль оказался шумным в салоне, имеет ненадежную электронику и слабый кузов. Вторую строчку занял Jeep Cherokee KL 2014 года.

Автомобиль отличился низкокачественными деталями и плохой трансмиссией. В тройку попал также Audi Q7 2005 года.

Эксперты сообщили, что машина запомнилась по проблемным тормозам, кузову и некоторым опциям. На четвертом месте оказался Dodge Durango третьего поколения.

Как оценили специалисты, автомобиль надежен под капотом, но его электроника часто выходят из строя. Пятерку замыкает Jeep Wrangler 2014 года. Водители жалуются на трески, скрипы и шум ветра при езде по трассе.

В списке также оказались Nissan Pathfinder R52, Infiniti QX60 2012 года, Jeep Grand Cherokee четвертого поколения, Fiat 500L 2012 года и Audi Q5.


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