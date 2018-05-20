Рязанцы выиграли в нескольких номинациях на «Студвесне» в Ставрополе

Рязанцы выиграли в нескольких номинациях на «Российской студенческой весне». Конкурс проводили в Ставрополе.
В региональном минобразовании рассказали, что лауреатами первой степени стали студентка медуниверситета Ульяна Попова (номинация «Фоторепортаж») и Виолетта Лихачева из радиотехнического университета (номинация «Джаз»). Диплом второй степени у Светланы Кутышовой из РГРТУ («Инструментальное исполнение»).
Лауреатом третьей степени стала студия бального танца «DA VinChi» из медуниверситета («Бально-спортивный танец»). Специальный приз в номинации «Эстрадный вокал» получил еще одни коллектив этого вуза — квартет «Кватро Джем».