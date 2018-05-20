Николай Любимов поручил усилить противопожарные меры, в частности, усилить патрулирование в лесах и местах массового отдыха. Об этом
«В связи с этим (теплой погодой — прим .ред.) усилению противопожарных мер необходимо уделить самое пристальное внимание, усилить профилактические мероприятия, особенно в населенных пунктах, которые в силу своего географического положения находятся в зоне повышенной опасности», — отметил губернатор.
Профильные службы обеспечат подъезд к противопожарным водоемам и проверят исправность инвентаря. Губернатор распорядился регулярно окашивать территорию вокруг сел и деревень и не допускать поджогов травы.
Напомним, с 29 апреля в области
С начала весны более 80 рязанцев