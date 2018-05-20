ИГ взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на прихожан и полицейских в православной церкви в Грозном. Об этом говорится в
Отмечается, что кавказское отделение ИГ «считает своей заслугой» нападение в церкви Михаила Архангела в Грозном. В воскресенье, 19 мая, в помещение церкви пытались ворваться боевики с ружьем и ножами.
Злоумышленники ломали окна и двери, но люди смогли забаррикадироваться. Нападавших было четверо. Их целью, как выяснилось позже, стал захват прихожан храма в заложники.
Настоятель церкви отец Сергий позже сообщил, что атаковавшие кричали: «Аллах акбар», передает РБК. Всех нападавших убили на месте происшествия.
Также при нападении погиб один прихожанин — житель Узбекистана Артемий, который приехал в Чечню искать родственников. Умерли двое полицейских, которые служили в саратовском управлении МВД и находились в Чечне в служебной командировке. Еще один человек получил ранение.